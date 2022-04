Gli scenari energetici fra PNRR e conflitto: l'effetto Russia e la competitività delle rinnovabili

Fincantieri

(Teleborsa) -per fronteggiareed accompagnare la futura crescita. Questi sono solo alcuni dei punti toccati all'evento "Gli scenari energetici fra PNRR e conflitto", promosso a Roma dal"Si assiste ad una fase diche incidono anche sul nostro stile di vita. E' fondamentale quindi cogliere leche favoriscono loe ladel Paese", ha sottolineato, vice Presidente Middle East die moderatore dell'evento, al quale hanno partecipato fra gli altrididididi Confindustria."Sintetizzando lonel quale ci stiamo muovendo - ha spiegato Regina - possiamo identificare: il primo più emergenziale è legato aled alla curva di aumento dei prezzi che è evidente dal maggio 2021; il secondo è figlio del conflitto russo-ucraino e riguarda lae la diversificazione delle fonti: il terzo che in questa fase storica mettiamo di lato è quello relativo alla".



Lapo Pistelli di Eni ha voluto ricordare che "l'Italia che stava messa meglio dell'Europa e, pur avendo un mix energetico limitato per il no espresso al carbone e per ben due volte al nucleare, vantava cinque canali d'ingresso delle importazioni (sistema del Mare del Nord, sistema russo, Caucaso, e due rotte dall'Algeria e dalla Libia), un buon sistema di stoccaggio che assieme alla Germania raggiungeva il 50% dell'intero stoccaggio europeo, più uno sviluppo importante delle rinnovabili". "L'interruzione che stiamo sperimentando è di paradigma", ha affermato l'esperto, ricordando che con la guerra abbiamo dovuto abbandonare un fornitore affidabile da cinquant'anni anche durante il periodo della guerra fredda.



"Il costo della tecnologia rinnovabile è diminuito dell'80% e la capacità è aumentata, a livello di pannello e di pala eolica, del 25-40%. Prima fra le grandi aziende c'era soltanto un matto, Enel, che affermava che le rinnovabili erano il futuro ed era disposta a spendere in tutto il mondo. E, infine, per trovare un esperto di energia rinnovabile ci voleva il lanternino, mentre oggi ci sono scuole e specializzazioni", ha spiegato Nicola Lanzetta di Enel, aggiungendo "il dramma è che la realizzazione delle opere viene a dipendere da due fattori: l'eccessiva burocratizzazione e l'effetto Nimby. In Italia non fai l'eolico a 10 chilometri nel mare perché protestano le comunità locali".