Waste Plastic Upcycling è sbarcata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) - La società danese, che converte i rifiuti di plastica in olio certificato ISCC, è sbarcata oggi su Euronext Growth Oslo. Si tratta della quinta ammissione sul segmento da inizio anno e porta il numero totale di società a 122. Inoltre, è la settima quotazione su Oslo Bors nel 2022. La società converte i rifiuti di plastica in prodotti di valore da utilizzare nella produzione di olio di plastica sostenibile, che può essere utilizzato per jet fuel, trasporti pesanti e produzione di nuova plastica. L'azienda è stata fondata nel novembre 2020 e ha tre impianti di produzione pianificati pronti per essere costruiti in Danimarca con una capacità totale di trattare 159.000 tonnellate di rifiuti di plastica all'anno.Ildi ammissione è stato di 15 NOK per azione, per unadi circa 711 milioni di NOK (circa 73 milioni di euro). La società ha27,3 milioni di NOK (circa 2,8 milioni di euro) attraverso un collocamento privato prima dell'ammissione. La quotazione della società su Euronext Growth Oslo crea una piattaforma interessante per, ed è un passo importante nella strategia di crescita dell'azienda e nella creazione di valore per il futuro", ha detto il CEO Niels Bagge.