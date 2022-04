Novartis, utili in aumento nel primo trimestre del 2022

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha registratopari a 12,5 miliardi di dollari (+1%, +5% a valuta costante) nel, trainate dalla crescita dei volumi di 11 punti percentuali, dall'erosione dei prezzi di 3 punti percentuali e dall'impatto negativo della concorrenza dei generici di 3 punti percentuali. L'è stato di 2,9 miliardi di dollari (+18%, +26% a valuta costante), principalmente a causa dell'aumento delle vendite, dell'aumento della produttività e delle minori svalutazioni, in parte compensato da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.L'è stato di 2,2 miliardi di dollari (+8%, +15% a valuta costante), trainato principalmente da maggiori proventi operativi, in parte compensati dalla perdita di ricavi Roche. Escludendo l'impatto dell'utile Roche, l'utile netto cresce del +32% (a valuta costante)."Novartis ha registrato una, guidata dai nostri marchi di crescita chiave nel mercato: Cosentyx, Entresto, Zolgensma e Kisqali. I nostri lanci chiave, tra cui Kesimpta, Leqvio, Scemblix e Pluvicto, stanno procedendo bene - ha commentatodi Novartis - Le dinamiche aziendali di Sandoz continuano a normalizzarsi a causa degli impatti del Covid".Ilè stato di 0,9 miliardi di dollari (-42%), con il decremento dovuto principalmente alla perdita del dividendo annuale Roche distribuito a marzo. Al 31 marzo 2022, l'è aumentato a 10,7 miliardi di dollari, rispetto a 0,9 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021.