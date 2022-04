Scuola, Anief proclama sciopero il 6 maggio su reclutamento e formazione

(Teleborsa) - Il giovane sindacato della scuolacontro la riforma approvata dal Governo, nell'ambito del Decreto PNRR Bis, relativa alle modalità didegli insegnanti."È unche fa acqua da tutte le parti perchédell’insegnante", spiega, presidente nazionale Anief, aggiungendo "sul reclutamento possiamo scommettere sin d’ora che la montagna partorirà il topolino, con almeno i due terzi dei posti che rimarranno vacanti per via di un meccanismo di stabilizzazione complesso ed estenuante"."Il 6 maggio manderemo un, assieme a tutti i lavoratori della scuola: quel decreto così come è stato approvato dai ministri è impresentabile", rimarca il sindacalista.Parlando dinella riforma, il leader dell’Anief cita, innanzitutto, ilche - afferma - "si rivelerà un fallimento" e va superato con il doppio canale di reclutamento, che "permette di assumere i precari dalle stesse graduatorie (GPS) da cui sono chiamati come supplenti con percorsi abilitanti aperti e non chiusi, formativi e non punitivi, essenziali e non pletorici".Anief chiede di cominciare ae la retribuzione professionale per riconoscere la missione sociale dell'insegnamento, dunque occorre investire sulla docenza svolta in aula, prima ancora di ricercare risorse, peraltro esigue, per premiare attività aggiuntive di alcuni.Per Pacifico, infine, "bisognadieci volte più cara del costo della vita, premiare una professione pagata meno del lavoro svolto da un operaio non specializzato e certamente non valutabile da prove Invalsi che non tengono conto della situazione di partenza di ogni alunno o di crocette ai test che non misurano di certo il merito".