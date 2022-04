Snam, nuovo AD Venier: essenziale lavorare per sicurezza energetica

Snam

(Teleborsa) - In seguito all' assemblea degli azionisti , il nuovo consiglio di amministrazione diha nominatoe direttore generale, conferendogli - in continuità con l'assetto precedente - i poteri di amministrazione della società, a eccezione di quelli attribuiti al consiglio di amministrazione dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti nell'ambito delle proprie competenze. Il CdA ha inoltre istituito i Comitati endoconsiliari (Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Nomine e Remunerazioni, ESG e Scenari di Transizione Energetica) e nominato i relativi componenti."Sono orgoglioso - ha commentato Venier - di poter mettere la mia esperienza al servizio di un'azienda che ha un ruolo centrale nel sistema energetico, con oltre 80 anni di storia e competenze uniche, e ringrazio il consiglio di amministrazione e gli azionisti per la fiducia. Inizio la mia avventura in Snam in una fase molto delicata e decisiva, nella quale èe nel contempo. Insieme a tutta la squadra di Snam, lavoreremo con il massimo impegno per dare il nostro contributo nell'affrontare queste sfide e per garantire all'azienda un percorso di crescita sostenibile nel tempo, nell’interesse di tutti gli stakeholder"."Sono onorata e grata agli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me nominandomi presidente. Mi fa particolarmente piacere che mi sia stato chiesto di- ha dichiarato la presidente Monica de Virgiliis - È con grande entusiasmo che inizio questa nuova avventura a fianco di una squadra di cui ammiro la professionalità, l'attenzione alle comunità e i solidi valori umani. Snam ha un ruolo essenziale perdei territori nei quali opera e rappresenta un asset fondamentale per la transizione energetica dell'Italia e dell'Europa. L'intero consiglio di amministrazione si impegna a dare il massimo supporto al management, tanto più in questa fase critica per l'indipendenza energetica e la decarbonizzazione dell'economia".