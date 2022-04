Equita, assemblea approva bilancio e dividendo pari a 0,35 euro

Equita

(Teleborsa) -degli azionisti di, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, hadi esercizio al 31 dicembre 2021 e laper azione da corrispondersi in due tranche (maggio e novembre 2022) e rappresentativo di un dividend yield del 9% circa. Il dividendo sarà corrisposto con le seguenti modalità: prima tranche, pari a 0,20 euro per azione (cedola n. 6), mediante distribuzione di utile d'esercizio e riserve disponibili di utili per 0,191876 euro per azione e, in via residuale, mediante distribuzione di riserve di capitale per 0,008124 euro per azione; seconda tranche, pari a 0,15 euro per azione (cedola n.7), mediante distribuzione di riserve di capitale per 0,15 euro per azione.I soci hanno approvato anche: la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti nel 2021; le modifiche proposte aiprecedentemente approvati; i nuovi piani di incentivazione basati su strumenti finanziari proposti dal CdA; l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di