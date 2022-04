Maire Tecnimont, nuove commesse per circa 155 milioni totali

Maire Tecnimont

Eni

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, si è aggiudicataper un valore complessivo di circa, per licensing, attività di ingegneria, procurement e construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati alle controllate KT-Kinetics Technology, NextChem e Stamicarbon da parte di "alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali principalmente in Europa e Medio Oriente", si legge in una nota.In particolare, la controllata KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPC daper l'esecuzione di, a Venezia. Le due unità sono progettate per ridurre significativamente le emissioni di CO2 nell'atmosfera attraverso l'uso di cariche biogeniche rimesse in circolo dall'unità di Ecofining.