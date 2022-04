USA, PIL 1° trimestre: calo inatteso dell'1,4%

(Teleborsa) - Diminuisce, contro attese per un calo,. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, il PIL americano è, rispetto al +1,1% indicato dagli analisti, dopo il +6,9% registrato nel trimestre precedente.Si è registrato un peggioramento nonostante il, che segnano un +2,7% dal +2,5% registrato nel trimestre precedente."La diminuzione del PIL reale riflette la diminuzione degli investimenti inprivate, delle, dellafederale e della spesa del governo statale e locale, mentre le importazioni, che sono una sottrazione nel calcolo del PIL, sono aumentate", sottolinea il Bureau of Economic Analysis. Sono invece aumentate le spese per consumi personali, gli investimenti fissi non residenziali e gli investimenti fissi residenziali.Il, una misura dell'inflazione, è indicato al 7% dal 6,4% precedente, mentre l'registra un +5,2%, sotto le attese (+5,4%), rispetto al +5% precedente.