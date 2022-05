Mercati europei in rosso. Focus sulla Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione della Federal Reserve, in agenda mercoledì che, da attese, deciderà un ampio aumento dei tassi di interesse per contenere le crescenti pressioni inflazionistiche.Sul sentiment degli investitori pesano gli aggiornamenti giunti dagli indici PMI del settore manifatturiero che, hanno evidenziato un brusco rallentamento della crescita, ma anche i ulteriori segnali di frenata dell'economia cinese, emersi nel weekend dagli indici PMI sul settore manifatturiero e accentuati dal lockdown.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,053. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.880,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 101,4 dollari per barile, in forte calo del 3,18%.Invariato lo, che si posiziona a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,77%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%; in perdita, che scende dell'1,75%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,56%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,45%, continuando la seduta a 26.129 punti., segna un buon incremento, che riporta un +0,73% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%.del FTSE MidCap,(+1,88%),(+1,74%),(+1,57%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,93%.Sensibili perdite per, in calo del 3,88%.In apnea, che arretra del 3,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,62%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,1%; preced. 7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 55,3 punti; preced. 56,5 punti)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 8,4%; preced. 8,5%).