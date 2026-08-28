Acquisti diffusi nel Vecchio Continente. A Milano Moncler, Amplifon e il risiko bancario. Oltreoceano Warsh

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. A Milano guidano Moncler
e Amplifon
, seguite da Unipol
e Bper
, tra gli istituti coinvolti nel risiko bancario sempre al centro dell'attenzione: dopo la disponibilità da parte di Generali
a valutare l'Ops di MPS
su Banca Generali
, il presidente di Unipol
Carlo Cimbri ha detto
che Montepaschi "sarà capofila" dell'aggregazione con Bper
e "diventerà il secondo gruppo bancario in Italia con una rete distributiva capillare, presente in tutte le regioni" e la sede "resterà a Siena perchè Rocca Salimbeni è un simbolo da 500 anni, conviene a tutti mantenerlo"
Ma il focus di giornata è certamente l'intervento del presidente della Fed, Kevin Warsh, al simposio di Jackson Hole
, previsto per le 16 ora italiana, con gli investitori alla ricerca di chiarezza sulle prossime mosse
della banca centrale americana: ovvero se Washington manterrà un orientamento restrittivo in autunno per contrastare un’inflazione headline ancora persistente, oppure se il rallentamento del mercato del lavoro consentirà una pausa nella stretta monetaria. I futures sui Fed funds
indicano una probabilità di circa il 35% di un rialzo dei tassi nella riunione del 16 settembre
, mentre un aumento entro dicembre è ormai completamente scontato dai mercati.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dello 0,56%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e Parigi
avanza dello 0,98%.
Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 52.701 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 55.339 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,49%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,3%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Moncler
, mostrando un incremento del 2,17%.
Denaro su Unipol
, che registra un rialzo dell'1,64%.
Bilancio decisamente positivo per Amplifon
, che vanta un progresso dell'1,59%.
Buona performance per Tenaris
, che cresce dell'1,56%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -2,22%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Intercos
(+2,44%), Comer Industries
(+1,69%), Ferragamo
(+1,68%) e Sanlorenzo
(+1,65%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre
, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.
Contrazione moderata per NewPrinces
, che soffre un calo dell'1,13%.
Sottotono MFE A
che mostra una limatura dello 0,78%.
Deludente Reply
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.