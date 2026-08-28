Milano 12:38
52.703 +0,84%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 12:38
10.813 +0,19%
Francoforte 12:38
26.515 +0,56%

Acquisti diffusi nel Vecchio Continente. A Milano Moncler, Amplifon e il risiko bancario. Oltreoceano Warsh

Commento, Finanza, Spread
Acquisti diffusi nel Vecchio Continente. A Milano Moncler, Amplifon e il risiko bancario. Oltreoceano Warsh
(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. A Milano guidano Moncler e Amplifon, seguite da Unipol e Bper, tra gli istituti coinvolti nel risiko bancario sempre al centro dell'attenzione: dopo la disponibilità da parte di Generali a valutare l'Ops di MPS su Banca Generali, il presidente di Unipol Carlo Cimbri ha detto che Montepaschi "sarà capofila" dell'aggregazione con Bper e "diventerà il secondo gruppo bancario in Italia con una rete distributiva capillare, presente in tutte le regioni" e la sede "resterà a Siena perchè Rocca Salimbeni è un simbolo da 500 anni, conviene a tutti mantenerlo"

Ma il focus di giornata è certamente l'intervento del presidente della Fed, Kevin Warsh, al simposio di Jackson Hole, previsto per le 16 ora italiana, con gli investitori alla ricerca di chiarezza sulle prossime mosse della banca centrale americana: ovvero se Washington manterrà un orientamento restrittivo in autunno per contrastare un’inflazione headline ancora persistente, oppure se il rallentamento del mercato del lavoro consentirà una pausa nella stretta monetaria. I futures sui Fed funds indicano una probabilità di circa il 35% di un rialzo dei tassi nella riunione del 16 settembre, mentre un aumento entro dicembre è ormai completamente scontato dai mercati.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,56%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e Parigi avanza dello 0,98%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 52.701 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 55.339 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,3%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Moncler, mostrando un incremento del 2,17%.

Denaro su Unipol, che registra un rialzo dell'1,64%.

Bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso dell'1,59%.

Buona performance per Tenaris, che cresce dell'1,56%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -2,22%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+2,44%), Comer Industries (+1,69%), Ferragamo (+1,68%) e Sanlorenzo (+1,65%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.

Contrazione moderata per NewPrinces, che soffre un calo dell'1,13%.

Sottotono MFE A che mostra una limatura dello 0,78%.

Deludente Reply, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Condividi
```