Tlc, volumi traffico ancora in crescita (+19,3%). TIM mantiene leadership nel fisso

(Teleborsa) - Un settore delle telecomunicazioni che aspira a correre sempre più veloce sulle autostrade digitali e che opta per l'utilizzo di tecnologie sempre più innovative per soppiantare il vecchio doppino di rame. E' il quadro che emerge dall'ultimopubblicato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () relativo all'ultimo trimetre 2021.Continua a crescere lache, a fine dicembre 2021, raggiungebroadband (500 mila unità in più rispetto all’anno precedente), mentre le vecchie linee in rame di riducono di 1,7 milioni attestandosi al 27,1% del totale. Tale crescita si traduce in un notevole aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzate: le linee conhanno raggiuntodelle complessive linee broadband e, corrispondentemente, il peso di quelle con prestazioniè salitoLa crescente capacità trasmissiva della rete si riflette ovviamente anche sull’andamento delche èrispetto al corrispondente valore del 2020 e del 78,7% rispetto al periodo pre-Covid. I dati unitari di consumo (traffico per linea broadband) parallelamente mostrano un aumento del 14,9% sul 2020 e del 67,3% nei confronti del 2019.In termini di accessi broadband e ultra-broadband,, seguito dacon il 16,7%, Fastweb con il 14,7% e WINDTRE con il 14,1%.Nel segmento mobile, a fine dicembre 2021, lehanno raggiunto i(+2,2 milioni su base annua): nello specifico, le sim M2M sono cresciute per poco più di 1,7 milioni, mentre- "solo voce", "voce+dati" o "solo dati" che prevedono interazione umana - sono anch’esse aumentate di 130 mila rispetto al trimestre precedente e di quasi 500 mila unità su base annua, superando il numero didi sim. Le linee "human" per l’87% sono rappresentate dall’utenza residenziale e nell’88,7% dei casi si tratta di sim “prepagate".Con riferimento alle(Human + M2M)con il 28,7%, seguita da Vodafone (28,4%) e WINTRE (24,5%), mentre Iliad raggiunge l’8%. Considerando ilsegmento delle sim, ilrimanecon il 26,5%, seguito da TIM con il 25,5% e Vodafone con il 23,1%, mentre Iliad, con una crescita di 1,6 punti percentuali su base annua, ha raggiunto il 10,9%.Prosegue la crescita dell’utilizzo della larga banda mobile: il consumo medio unitario giornaliero di dati per sim “human” nel 2021 è stimabile in circa 0,35 GB, in crescita del 33% rispetto al 2020.