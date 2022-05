Ucraina, Enel: un milione a UNHCR e Save the Children per emergenza

Enel

(Teleborsa) - Si è conclusa la campagna promossa dae rivolta alle persone che lavorano nel Gruppo a supporto di(Agenzia ONU per i Rifugiati) e SL’iniziativa - si legge nella nota ufficiale - che ha consentito alle due organizzazioni di raccogliere complessivamente 1 milione di euro, comprensivi dellee del contributo di(la onlus del Gruppo Enel che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio) supporterà le attività volte a fronteggiare l’emergenza umanitaria in Ucraina e aiuterà lecoinvolte nel Paese e nei territori in cui le due organizzazioni sono attive, rispondendo così ai