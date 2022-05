Banche, inaugurato a Torino il progetto pilota della nuova UniCredit University Italy

(Teleborsa) -ha inaugurato oggi a Torino la nuova. "L'iniziativa – spiega UniCredit in una nota – rappresenta un progetto pilota del Gruppo che sara` poi esteso a tutti i mercati in cui UniCredit e` presente, permettendo di assicurare ai dipendenti lo sviluppo continuo delle proprie competenze professionali e l'adattamento a un mondo in continua evoluzione".Ile` stato ideato e sviluppato per consentire a tutti i partecipanti di liberare il proprio potenziale e le proprie capacita`, apprendendo quelle competenze critiche che li sosterranno nel corso della loro carriera. Nello specifico, l'obiettivo dell'iniziativa e` sia la, sia l'e – sottolinea la Banca – "permettera` di costruire un team di persone in grado di lavorare in modo piu` agile, resiliente e adatto al futuro, anche grazie alle relazioni che UniCredit ha instaurato con le piu` grandi istituzioni a livello mondiale per fornire le migliori strutture di insegnamento e apprendimento".e offrira` oltre cento diversi percorsi di apprendimento ai dipendenti."Attraverso UniCredit University – afferma– continuiamo a investire sulle nostre persone migliorando ulteriormente la nostra offerta formativa attraverso un approccio personalizzato, rivolto sia all'apprendimento che allo sviluppo professionale, applicando le migliori metodologie e facendo leva sul nostro know-how collettivo in modo da poter continuare a far progredire sia le nostre persone, sia le nostre comunita`Sono molto lieto di aver lanciato il nostro progetto pilota universitario in Italia, che sara` poi esteso a tutti gli altri nostri paesi. La nostra ambizione e` quella di essere la banca per il futuro dell'Europa, e possiamo farlo solo sbloccando l'enorme valore che UniCredit ha al suo interno, fornendo ai nostri colleghi gli strumenti necessari per avere successo".La nuova UniCredit University Italy e` suddivisa in quattro aree di competenza, scelte per l'importanza che ricoprono all'interno di UniCredit: People, Business, Risk e Training by role. Le lezioni saranno erogate di persona o in maniera virtuale da esperti selezionati all'interno e all'esterno della banca, che si alterneranno nei sette training center creati appositamente in ogni Region Commerciale in cui opera la banca e nei circa settanta training point e aule distribuite su tutto il territorio italiano.