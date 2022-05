Ri-Party-Amo, il progetto di tutela dell'ambiente che unisce Jovanotti, Intesa e WWF

(Teleborsa) -, un progetto ambientale molto ambizioso, nato dalla collaborazione frae presentato oggi presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.L’obiettivo del progetto, che, è rendere giovani, scuole, famiglie, aziende ed intere comunità,protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in, progetti di, attività dinelle università sia nelle scuole.Ri-Party-Amo ha giàtramite la piattaforma di di crowdfundingdi Intesa Sanpaolo, che serviranno per, per realizzareed organizzareitaliane enelle scuole capaci di coinvolgere un totale di 100mila studenti. Fra coloro che avranno contribuito alla raccolta, 4.000 persone avranno la possibilità diche Jovanotti terrà all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano il 12 e il 14 novembre."Il WWF quest'anno lancia questo progetto che rappresenta un momento di condivisione con due partner importanti - un testimonial ed un istituto bancario - per andare a raccogliere una cifra importante, 3 milioni di euro, che verranno utilizzati per dare vita a quella che è forse la più straordinaria operazione di pulizia delle spiagge, spiegain una intervista a Teleborsa, aggiungendo "andremo a finanziare alcuni interventi di restauro ambientale di aree danneggiate che sono molto importanti per i servizi eco-sistemici costieri."Quando abbiamo immaginato Ri-Party-Amo abbiamo pensato a qualcosa capace di attivare le migliori energie e coinvolgerle in una delle più grandi mobilitazioni mai tentate, sottolinea la numero uno del WWF, affermando "non può esserci nessun futuro senza i giovani, quelli con cui ci confronteremo nelle scuole e nelle università e insieme ai quali cercheremo di tracciare la rotta della sostenibilità per le sfide di oggi e quelle di domani".Per, "Ri-Party-Amo è un progetto ambientale unico, che unisce in modo sinergico le forze, le energie e le competenze di tre partner eccellenti"."Da tempo Intesa Sanpaolo è entrata in contatto con il mondo della musica, proprio perché la musica unisce le persone e le generazioni, dà piacere ed è anche cultura", sottolinea il manager, aggiungendo "questa esperienza con Lorenzo ed il WWF ha un sapore molto particolare, proprio perché si fa anche un'iniziativa a favore dell'ambiente che è la più importante in Italia negli ultimi anni"."Il programma ha già raccolto 3 milioni di euro, tramite appositi canali dedicati al settore ambientale, con l'obiettivo di arrivare a 5 milioni di euro", ha affermato Lecce, citando le iniziative che saranno finanziate, quali la pulizia delle spiagge, la rigenerazione di alcuni luoghi molto fragili e l'assegnazione di 20 borse di studio a giovani meritevoli per diventare manager in biodiversità."Costruire il futuro al servizio di uno sviluppo sostenibile, a favore dell’ambiente, delle giovani generazioni e di una società realmente inclusiva, è uno dei pilastri del nuovo Piano d’impresa con il quale Intesa Sanpaolo intende rafforzare ulteriormente la propria leadership in ambito ESG: nel triennio 2022-2025 il Gruppo si è impegnato a fornire nuovo credito alla green economy e alla transizione ecologica per 88 miliardi di euro e 25 miliardi di euro per il social lending".