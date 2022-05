Aeroporti, Fiumicino si conferma primo per traffico (+18,6%)

(Teleborsa) -per traffico passeggeri con oltrenel 2021, ilrispetto al 2020 ed un numero che rappresentanazionale. E' q8uanto emerge dai dati diffusi oggi dall'ENAC.Un trend che, grazie il buon andamento registrato dal traffico a Pasqua ed in occasione dei ponti primaverili (25 aprile e 1° maggi), che hanno registrato punte giornaliere di quasi 90mila presenze.E per laè prevista l’attivazione didei quali 13 verso nuove destinazioni precedentemente non servite. Inoltre, i sistemi di vendita delle compagnie aeree anticipano il proseguimento di una fase positiva per il periodo aprile-ottobre 2022, con i vettori che hanno pianificato un livello complessivo di attività conrispetto allo stesso periodo del 2019.Fra lein termini di colegamenti, i voli da e per per i, con una capacità complessiva superiore del 15% rispetto ai posti offerti nello stesso periodo del 2019, ed il debutto a Fiumicino diche, per la prima volta, da fine giugno, effettuerà un collegamento diretto tra l’Europa Continentale e l’Australia, con un volo no stop tra Roma a Perth per poi proseguire con lo stesso volo su Sydney. E ancora, WestJet debutterà in Italia volando tra Roma ea mentre Gulf Air avvierà il collegamento diretto per ile Icelandair arricchirà l’offerta di voli perFra le nuove destinazioniad opera di Ryanair,in programma con Volotea,con Transavia. Wizz Air attiverà altre 18 nuove rotte, comprese Londra Gatwick, Madrid, Marrakesh, Amman, ma anche nuove destinazioni comein Armenia ein Finlandia. Ita Airways, dopo aver aggiunto ai voli per New York quelli diretti perad inizio marzo, ha avviato le vendite di altri collegamenti di lungo raggio previsti a partire da giugno 2022 con