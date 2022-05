Seduta volatile per Wall Street nel giorno della FED

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

beni di consumo secondari

Walgreens Boots Alliance

3M

Honeywell International

IBM

Nike

Boeing

United Health

Starbucks

Advanced Micro Devices

Constellation Energy

Charter Communications

Skyworks Solutions

Idexx Laboratories

Verisk Analytics

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) -, dopo diverse ore in territorio negativo, con ilche sale dello 0,40% a 33.260 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 4.188 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); leggermente positivo l'(+0,4%). A guidare i mercati è oggi la decisione del FOMC della Federal Reserve sul rialzo dei tassi.(+1,30%),(+1,05%) e(+0,72%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,77%. Intanto, sul fronte macroeconomico, inel settore privato statunitense hanno deluso le attese, con un aumento di 247.000 unità ad aprile contro il +395.000 stimato.Tra i(+2,08%),(+2,00%),(+1,88%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,24%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,09%),(+3,80%),(+3,19%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,32%.Scende, con un ribasso del 6,27%.Crolla, con una flessione del 5,28%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 395K unità; preced. 479K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -107 Mld $; preced. -89,8 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 54,7 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 55,1 punti; preced. 57,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 58,3 punti).