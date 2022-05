Ucraina, iniziato assalto finale all'acciaieria Azovstal

(Teleborsa) -sono in corso nell'acciaieriaLo ha confermato alla tv ucraina il, citato dal Guardian., ha riferito allache sono stati persi i contatti con i combattenti di Kiev nell'acciaieria Azvostal di Mariupol. Ilintantoche leabbiano lanciato unè stato dato pubblicamente dal comandante in capo (Putin) di annullare qualsiasi assalto.ha detto il portavoce del Cremlinosostenendo che le forze distanno assediando il sito e intervengono solo per "fermare rapidamente i tentativi" dei combattenti ucraini di raggiungere delleLa deputata ucrainaha affermato che nell'acciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol nel sud del paese ci sono ancora 30 bambini. Lo scrive il Guardian.riferisce che sono stati almeno 20 tentativi, falliti, di evacuare le persone dall'acciaieria. "Potete immaginare le nostre lacrime quando il primo gruppo" di persone. Secondo la parlamentare di Kiev "l'obiettivo principale" ora è fare una valutazione su tutti i bambini che sono ancora nello stabilimento, insieme alle donne, agli anziani e ai soldati feriti: Il passo più complicato riguarda invece i soldati feriti perché la Russia non permette loro di uscire. Rudik ha infine precisato che ieri 156 persone sono riuscite a lasciare la città per raggiungere. Intanto, ilfa sapere:Un elicottero militare russo ha violato stamani loche sta valutando il suo ingresso nella Nato. Lo ha denunciato il ministero della Difesa di Helsinki. "Il velivolo era un elicottero Mi-17 e la profondità della presunta violazione è stata compresa tra quattro e cinque chilometri", ha detto all'Afp un portavoce del ministero. Si tratta della seconda violazione denunciata dalla Finlandia quest'anno, dopo l'incursione del mese scorso di unappartenente alle forze armate di Mosca.