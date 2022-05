Unicredit, finanziamento a impatto sociale da 2,5 milioni di euro per la Cooperativa sociale Osa

(Teleborsa) -ha concluso un'operazione diin favore della. L'operazione è stata assistita datramite, nell'ambito del Decreto Liquidità. Il finanziamento – fa sapere Unicredit in una nota – è destinato a investimenti in tecnologia e strutturali che consentiranno alla Cooperativa di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati ai propri utenti e di incrementare le misure volte al rispetto dei criteri Covid Free e di distanziamento sociale previsti dalle recenti normative.L'operazione a impatto sociale, oltre alle condizioni agevolate, prevede unsulla base del quale, al raggiungimento degli obiettivi prefissati da Osa per il 2023, UniCredit erogherà un importo di 10mila euro che la Cooperativa utilizzerà per l'acquisto di un mezzo per il trasporto di persone fragili nell'ambito dell'attività di assistenza domiciliare e dei servizi correlati (come ad esempio accertamenti diagnostici nelle strutture sanitarie). Con il beneficio derivante dal risparmio degli oneri finanziari del finanziamento, lasi è impegnata ad incrementare le proprie attività ed aumentare progressivamente - anno per anno - il numero di persone assistite a domicilio, stimando di poter raggiungere, nel 2024, circa 60mila assistiti."Sace è orgogliosa di contribuire ai progetti di investimento della Cooperativa Osa – ha dichiarato–. Si tratta, infatti, di una realtà importante a livello nazionale, che fornisce assistenza alle persone fragili e che ha giocato un ruolo di primo piano nella lotta al Covid-19. Con questa operazione Sace conferma ancora una volta il proprio impegno a supporto del tessuto imprenditoriale e sociale del Paese"."Siamo lieti – ha dichiarato– di poter supportare nuovamente la Cooperativa sociale Osa che abbiamo già sostenuto nel suo impegno per continuare a svolgere la sua attività durante la crisi pandemica. La Cooperativa svolge un importante lavoro di supporto alle categorie fragili sul territorio e in UniCredit siamo convinti che il ruolo di una banca non sia semplicemente quello di erogare finanziamenti. Abbiamo un importante scopo sociale che è quello di aiutare le persone – imprenditori, famiglie e soggetti vulnerabili – a costruirsi una vita migliore. Vogliamo contribuire con il nostro lavoro ad aiutare le nostre comunità a progredire, per creare insieme una società più equa e sostenibile per tutti".