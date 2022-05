Webuild, completata acquisizione di Cossi Costruzioni

Webuild

(Teleborsa) - Completata l’acquisizione da parte didi Cossi Costruzioni, società specializzata nel tunnelling e attiva anche nel settore delle manutenzioni stradali, in Italia e all’estero. Webuild ha infatti rilevato la partecipazione di Banca Popolare di Sondrio e Liri Srl (famiglia Cossi) in Cossi Costruzioni, titolari di una quota del 18,25% ciascuna.L’acquisizione delle quote di minoranza dà seguito a quanto già previsto nell’accordo di investimento e nel patto parasociale stipulato tra le parti a marzo 2019, nell’ambito dell’operazione di acquisizione da parte di Webuild del 63,5% della società.