Covid, 48.255 nuovi casi in 24 ore. Giù i contagi su base settimanale

(Teleborsa) - Restano quasi stabili aregistrati nelle ultime 24 ore rispetto ai 47.039 di ieri, mentre lerispetto alle 152 della vigilia. E' quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero della Salute.Sono stati effettuatimolecolari e antigenici rispetto ai 335.275 precedenti, con undal 14%.I pazienti ricoverati insono 369, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate ed uscite, mentre isono 9.384, 230 in meno rispetto a ieri. Lesono 1.165.124, 21.946 in meno. Salgono così a 16.682.626 gli italiani contagiati dal Covid-19 dall'inizio della pandemia, mentre i morti si attestano a 164.179. ùSecondo lasi registra unin Italia nell'ultima settimanacon i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, rispetto ad un numero sostanzialmente stabile di tamponi.anche ida oltre mille a 962 nella settimana 27 aprile-3 maggio 2022.Secondo il rapporto si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi in 18 Regioni: dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio, mentre si registra un incremento in Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia Giulia (+5%) e Piemonte (+7,4%).