Inwit, utile primo trimestre +56% a 68,1 milioni

Inwit

(Teleborsa) - I ricavi dinel primo trimestre dell'anno si attestano a euro 207 milioni, in aumento dell'8,8% rispetto allo stesso periodo 2021 (euro 190,2 milioni).L’ EBITDA si attesta a euro 188,1 milioni, in crescita dell'8,7% rispetto al primo trimestre 2021, mentre l'è pari a euro 95,7 milioni, con un incremento del 14,2% rispetto allo stesso periodo 2021.L’è pari a euro 68,1 milioni, in crescita del +56,6% rispetto allo stesso periodo 2021 (+60,7% escludendo i citati ricavi/costi one-off), grazie anche al beneficio fiscale derivante dall’operazione di riallineamento fiscale dell’avviamento.L’è pari a 4 miliardi di euro, inclusivo delle passività finanziarie IFRS16; in riduzione rispetto a dicembre 2021 (pari euro 4,05 miliardi), in considerazione della generazione di cassa della società; leva finanziaria in miglioramento a 5,3x in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, rispetto al 5,5x del quarto trimestre 2021.