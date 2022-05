TIM: Elio Schiavo nominato Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer

TIM

(Teleborsa) -informa cheentrerà a far parte del Gruppo comedal prossimo 16 maggio e opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale.La nuova funzione Chief Enterprise and Innovative Solutions Office, che è stata costituita in sintonia con il processo di riorganizzazione avviato in seguito alla presentazione del nuovo piano industriale, ha l'obiettivo di, integrando soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate (connettività, Cloud, IoT e digital payments) e valorizzando pienamente l'unicità e le competenze degli asset di Gruppo.Al Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer, faranno riferimento il Chief Enterprise Market Officer e, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento di Gruppo, le digital companies Olivetti e Noovle, mentre Telsy opererà in coordinamento con la nuova funzione.Elio Schiavo si qualifica key manager e non risulta titolare di azioni della Società.