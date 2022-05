Palantir, guerra in Ucraina potrebbe aumentare entrate in Q2 2022

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha registratopari a 446 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022, in crescita del 31% anno su anno e inferiori ai 443,4 stimati dagli analisti. I ricavisono cresciuti del 54% anno su anno, mentre le entrate delsono cresciute del 16% anno su anno. L'Adjusted income from operations è stato di 117 milioni di dollari, pari a un margine del 26%. Lasi è ridotta a 101,4 milioni di dollari, o 5 centesimi per azione, da 123,5 milioni, o 7 centesimi per azione, un anno fa.L'azienda ha detto di aspettarsi, per il, entrate pari a 470 milioni di dollari. "C'è un'ampia gamma di potenziali vantaggi nella nostra guidance, compresi quelli guidati dal nostro", si legge nella nota sui conti. Inoltre, Palantir prevede un margine operativo rettificato del 20% nel secondo trimestre.