Popolare di Bari, offerta per filiali di Banca del Sud

(Teleborsa) -(che fa parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, istituto controllato da Invitalia) intende sottoporre una offerta vincolante a Banca del Sud (BDS) in A.S. per l'situate nei comuni di Caserta, Avellino, Napoli, Salerno. Il gruppo con sede a Napoli è sottoposto ad amministrazione straordinaria da giugno 2021.Il perfezionamento dell'operazione "risulta coerente con la mission del Gruppo MCC", viene sottolineato in una nota; inoltre, considerate le possibili sinergie derivanti dall'integrazione e le caratteristiche delle quattro filiali "l'operazione permetterebbe dinei confronti di famiglie, piccole imprese e mid corporate e, in generale, la base di clientela".