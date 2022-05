Rivian, tonfo in borsa su vendita azioni dopo periodo di lockup

Rivian Automotive

(Teleborsa) -per, il produttore statunitense di pick-up elettrici che si è quotato a Wall Street a novembre 2021 con una maxi IPO e che poi ha perso costantemente terreno tra ritardi nelle consegne e il ridimensionamento di collaborazioni chiave. Il titolo è oggi i caduta libera dopo che CNBC ha riferito chestaRivian dopo(avvenuto domenica).Durante il periodo di lockup, dopo che una società si è quotata in borsa, i primi investitori e i dipendenti azionisti non possono vendere azioni per garantire un'IPO ordinata. Secondo le indiscrezioni, il, ben lontano dal record di 179,5 dollari registrato a novembre.Ford, che venderà le azioni tramite, è il quarto maggiore azionista di Rivian con una quota dell'11,4%, secondo dati Refinitiv. Ancheprevede di vendere un blocco di azioni Rivian compresoper un venditore sconosciuto, ha aggiunto CNBC. Il prezzo di vendita dovrebbe essere lo stesso.In discesa, che si attesta a 24,43, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 23,69 e successiva a 22,95. Resistenza a 25,5.