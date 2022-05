Energia, ARERA: controlli con Gdf, recuperati oltre 18 milioni

(Teleborsa) - Grazie ai controlli congiunti tradopo la frenata dovuta al Covid, torna a salire a 18,2 milioni di euro la cifra contestata perrafforzando i controlli documentali insieme con le ispezioni in loco.In particolare, spiega Arera "a favore delle imprese energivore e il rispetto delle regole a difesa del consumatore da parte dei venditori di energia e gas, anche in vista della fine della tutela.Il protocollo, avviato nel 2003, costituisce un supporto essenziale alle attività di controllo dell'Autorità sia in termini di risorse sia di competenze economico-finanziarie. Nel complesso, sono state recuperate o contestate allela maggior parte delle quali legate a costi da riconoscere a vario titolo in tariffa. Poco meno di 2 milioni di euro invece le somme relative al corrispettivo di funzionamento dell'Autorità non versato. Riguardo l'energia elettrica e il gas sono state registrate criticità soprattutto per le bollette (tempistica, reclami), gli obblighi di pubblicazione e correttezza dei siti internet dei venditori e la determinazione del fuel mix (ossia la composizione media delle fonti pulite e fossili utilizzate per la produzione dell'energia elettrica venduta ai clienti).Riscontri invece positivi nella predisposizione delle schede di confrontabilità da fornire in fase di sottoscrizione del contratto e nella pubblicazione delle offerte sul Portale offerte ARERA.concesse alle imprese energivore e sulla correttezza delle informazioni trasmesse all'Anagrafica operatori. Tra i controlli svolti congiuntamente nel 2021 con la Guardia di Finanza quelli sull'istruttoria Sogin, che si chiuderà il 31 luglio 2022, sul riconoscimento dei costi sostenuti per il