Mediobanca, terzo trimestre sopra le attese. Non ha esposizioni dirette a Russia

Mediobanca

(Teleborsa) -ha registrato ricavi per circa 700 milioni di euro (di cui commissioni nette per 202 milioni di euro) e un utile netto pari a 190 milioni di euro nei tre mesi al 31 marzo 2022, il terzo trimestre del suo anno fiscale, mettendo a segno risultati sopra le attese. Nei, icrescono del 9,3% a 2.147,1 milioni di euro, il risultato operativo del 13,4% a 994,5 milioni e l'del 18,5% a 715,9 milioni, con unin riduzione al 44,6% (-1pp) e unain crescita al 10% ROTE (+1pp).Ilsi attesta a 52bps (45bps nell'ultimo trimestre). Gli overlays si mantengono a circa 290 milioni di euro. In ulteriore calo nel terzo trimestre le attività deteriorate (2,7% lordo e 0,9% netto degli impieghi) e i crediti classificati Stage 2 (6,9% lordo e 6,4% netto).La base patrimoniale si conferma elevata, con un indiceal 15,3%4 (-10bps nel trimestre), con impatto trascurabile della volatilità dei mercati. L'indice include un cash dividend pay-out pari al 70% dell'utile netto riportato, e sconta l'intero impatto del programma di acquisto di azioni proprie avviato a dicembre."Il portafoglio del gruppo non presenta esposizioni dirette degne di nota versoe le poche esposizioni indirette riguardano prevalentemente controparti con un buon merito di credito", si legge nella nota.Mediobanca afferma che il, ovvero quello in corso, "si è" e in particolare con un portafoglio crediti, soprattutto nel consumer e nei mutui ipotecari, previsto in crescita e che concorre alla crescita del margine di interesse. La pipeline di Investment e Corporate Banking resta "molto buona" e prevalentemente non legata alla stabilità dei mercati, così come la componente ricorrente dei ricavi Wealth Management. Il Cost/Income è previsto in moderata crescita scontando la consueta stagionalità dei costi di struttura e i progetti avviati.