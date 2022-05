Philip Morris, offerta da 16 miliardi di dollari per Swedish Match

Philip Morris International

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nell'industria del tabacco, ha annunciato, società attiva nello stesso settore e quotata al Nasdaq Stockholm. L'obiettivo è mettere le mani su tutte le azioni di Swedish Match, offrendo un corrispettivo di 106 SEK in contanti per azione. Ilammonta a circa 161,2 miliardi di SEK, pari a. Il consiglio di amministrazione di Swedish Match ha raccomandato agli azionisti di Swedish Match di accettare l'offerta."PMI e Swedish Match condividono unae un forte impegno a sviluppare, dimostrare scientificamente e commercializzare responsabilmente prodotti senza fumo che sono meno dannosi delle sigarette - viene spiegato nella nota che annuncia l'offerta - PMI apprezza il modo in cui Swedish Match ha perseguito incessantemente la riduzione dei danni causati dal tabacco attraverso la sua; ha ricevuto le autorizzazioni per i suoi prodotti attraverso rigorosi percorsi normativi negli Stati Uniti; e rimodellato l'ambiente della salute pubblica in paesi come Svezia e Norvegia".