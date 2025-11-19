Lowe's Companies avanza nel pre market dopo trimestrale e revisione al rialzo previsione fatturato 2025

Lowe's Companies

(Teleborsa) - Il rivenditore di articoli per la casanel terzo trimestre conclusosi il 31 ottobre 2025 ha registrato undi 1,6 miliardi di dollari e un(EPS) di 2,88 dollari, rispetto a un utile per azione diluito di 2,99 dollari nel terzo trimestre del 2024.Nel periodo, la società ha contabilizzato 129 milioni di dollari di spese ante imposte associate alle acquisizioni di Foundation Building Materials (FBM) e Artisan Design Group (ADG). Escludendo queste spese, l'è aumentato del 5,9%, attestandosi a 3,06 dollari, rispetto all'EPS diluito rettificato dell'anno precedente.Ilè stato di 20,8 miliardi di dollari, in aumento dai 20,2 miliardi di dollari del trimestre dell'anno precedente. Ilè aumentato dello 0,4%, trainato dalla crescita dell'11,4% delle vendite online, dalla crescita a due cifre dei servizi per la casa e dalla continua crescita delle vendite ai clienti professionisti.Nel corso del trimestre, l'azienda ha investito 8,8 miliardi di dollari per l'e ha pagato 673 milioni di dollari in"L'azienda ha registrato un altro trimestre di vendite comparabili positive e siamo lieti di iniziare novembre con risultati comparabili positivi, nonostante le difficoltà legate all'attività degli uragani dell'anno precedente. Con la conclusione dell'acquisizione di FBM il mese scorso, non vediamo l'ora di migliorare la nostra offerta ai clienti Pro e di creare un'espansione più sostenibile e a lungo termine delle vendite e dei profitti per l'azienda", ha dichiaratoLowe’s ha, prevedendo oradi 86 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 84,5-85,5 miliardi di dollari. Tuttavia, l’azienda ha ristretto la sua previsione dia un livello stabile su base annua, rispetto alla precedente aspettativa di stabilità o aumento dell’1%. Il rivenditore ha anche modificato la sua previsione diper l’intero anno a circa 12,25 dollari, rispetto alla precedente guidance compresa tra 12,20 e 12,45 dollari, e ha abbassato la previsione delal 12,1% dal precedente intervallo del 12,2%-12,3%.Nel pre-market di Wall Street il titolo Lowe's Companies al momento sta