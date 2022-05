Unicredit, sprint sul finale: +10%. Assist da rumors

Unicredit

(Teleborsa) - Prepotente rialzo perche archivia la sessione con una salita bruciante del 10,79% sui valori precedenti.La partenza è stata effervescente per il titolo che ha iniziato la sessione odierna a 8,65 Euro posizionandosi sopra il top della seduta precedente per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione e terminare in volata a 9,37, prossimo al valore più alto della seduta.Il titolo, già in gran spolvero sulla notizia dell' avvio del buyback da 1,6 miliardi , ha accelerato ulteriormente il passo nell'ultima mezz'ora di contrattazioni trovando assist da indiscrezioni stampa.

Secondo rumors, infatti, la banca di piazza Gae Aulenti sarebbe in trattative preliminari per vendere la sua controllata russa dopo l'interesse manifestato da alcuni compratori. Ma pare che la vendita sia una delle opzioni, poiché sembra che UniCredit starebbe comunque considerando anche altre alternative per la sua controllata russa. In ogni caso l'intenzione della banca è valorizzare la partecipazione.Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice, su base settimanale, l'mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,2%, rispetto a -4,84% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,82, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,471. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,17.Gli investitori appaiono piuttosto nervosi e fortemente incerti sulle posizioni da assumere, visto che le decisioni di vendita e di acquisto si susseguono repentinamente portando la volatilità intraday a 2,742. Intensi gli scambi giornalieri pari a 45.175.568, superiori rispetto alla media mobile dei volumi ad un mese pari a 23.643.145.