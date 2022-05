Ascopiave, utile netto 1° trimestre in leggero calo

Gruppo Ascopiave

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo trimestre dell'anno con undi euro, in calo rispetto ai 13,6 milioni nel primo trimestre 2021.si sono attestati a, rispetto ai 38,5 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2021, scontando i minori obiettivi attesi per l’esercizio 2022. Ildel primo trimestre 2022 si attesta a 13,2 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 15,8 milioni di euro del primo trimestre 2021. Il risultato operativo è pari a 2,9 milioni (7 milioni nel primo trimestre 2021).Nel corso del primo trimestre 2022, il Gruppo ha realizzatoin immobilizzazioni immateriali e materiali per 13,1 milioni di Euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 2,1 milioni. Ladel Gruppo al 31 marzo 2022, pari a 403,3 milioni di Euro, ha registrato un incremento di 55,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021.