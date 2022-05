CAREL Industries, crescita a doppia cifra nel primo trimestre 2022

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Star Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso ilconpari a 128,9 milioni di euro, +32,1% rispetto ai primi tre mesi del 2021 (+29,6% a cambi costanti). A parità di perimetro la crescita sarebbe stata pari a 24,1%. L'è stato pari a 27,2 milioni di euro (inclusi 2,1 milioni derivanti dal consolidamentointegrale delle società CFM ed Enginia), in aumento del 23,8% rispetto ai primi tre mesi del 2021 e corrispondente al 21,1% dei ricavi del trimestre.Ilè stato pari a 16,4 milioni di euro, +22,8% rispetto al risultato netto registrato nei primi tre mesi del 2021. Lanegativa è pari a 64,9 milioni di euro, comprendente l'incremento strategico di 9,4 milioni delle scorte di materie prime e inclusiva dell'effetto contabile legato all’applicazione dell'IFRS16 pari a 27 milioni. Al 31 dicembre 2021 la Posizione finanziaria netta consolidata era negativa per 57,8 milioni."I risultati registrati nei primi tre mesi del 2022 rappresentano per il gruppo, essendo, quello da poco concluso il quinto trimestre consecutivo nel quale la crescita organica dei ricavi ha superato la doppia cifra percentuale", ha commentato l'"I: al momento non sono visibili segnali di miglioramento del fenomeno legato alla penuria di materie prime, né segnali di rallentamento dell’inflazione - ha aggiunto - Nonostante ciò, il gruppo continuerà ad implementare le linee guida strategiche che hanno indirizzato la sua azione nel corso degli ultimi anni, perseguendo con coraggio e ottimismo i suoi obiettivi di crescita e sviluppo".