Eni, a Claudio Descalzi il Distinguished Business Leadership Award

Eni

(Teleborsa) -è stato insignito dall’Atlantic Council del Distinguished Business Leadership Award 2022. Il, per la trasformazione tecnologica dell’azienda orientata alla completa decarbonizzazione entro il 2050, per il contributo portato sulla nuova sfida della sicurezza energetica italiana ed europea.È laClaudio, introdotto da Sultan Ahmed Al Jaber, Rappresentante speciale degli Emirati Arabi Uniti per i cambiamenti climatici e Ministro dell'Industria e della tecnologia avanzata, e alla presenza dei vertici della comunità politica, economica e finanziaria americana, ha commentato: “proprio dopo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ea contribuire, nel momento di grande crisi che stiamo vivendo, alla sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa. Questo però è il momento in cui con altrettanti sforziverso un mondo a zero emissioni. Un percorso nel quale andranno affrontate le sfide legate al mutamento climatico, garantendo al contempo l’accesso diffuso all’energia e lo sviluppo economico e sociale delle comunità. Questa è la transizione giusta in cui crediamo”.L’Amministratore delegato dell’Eni ha ritirato il premio alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel corso della cerimonia sono stati assegnati due ulteriori premi: all’ambasciatrice Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova che ha ritirato il premio Distinguished Leadership Award - per la prima volta in assoluto assegnato ad un'intera nazione, onorando il popolo ucraino per lo straordinario coraggio e resilienza – e alla cantante ucraina Jamala.