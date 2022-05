Albastar riavvia voli Milano Bergamo-Dakar

(Teleborsa) -il collegamento di linea con il Senegal. Il volo che collegaè operato da un Boeing 737-800 da 189 posti.La programmazione prevede voli no-stop, e porta a 14 le destinazioni servite da Albastar nella Summer 2022.Il collegamento avrà frequenza bisettimanale: ognida Milano Bergamo per Dakar ed ognidalla capitale senegalese allo scalo bergamasco."E' una soddisfazione oggi essere presenti alla partemza dle primo volo Albastar da Milano Bergamo a Dakar", dichiara, Ufficio stampa Albastar, aggiungendo "il Senegal si aggiunge ad una programmazione consolidata e ampia in partenza da Milano Bergamo, che prevede principalmente voli leisure, ma anche religiosi e business ed è la prima base per Albastar in termini di frequenze operate e destinazioni raggiunte"."Nuovo volo via Bergamo-Dakar: finalmente riparte questo collegamento così importante per il bacino di utenza del nostro aeroporto Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation SACBO, aggiungendo "riparte un servizio fondamentale per noi anche per le molte aziende e realtà bergamasche e lombarde che hanno investito nello sviluppo di Dakar".