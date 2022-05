CNH Industrial, informativa sul buy-back

CNH Industrial

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie in essere, ha comunicato di aver, dal 2 al 9 maggio 2022, complessivamente, per unal netto delle commissioni pari aA seguito degli acquisti appena comunicati e in considerazione di quelli precedentemente eseguiti nell'ambito del programma, l'importo totale investito è di circa 20.513.534,08 milioni di euro, per un importo totale di 1.661.455 azioni ordinarie acquistate.All'11 maggio, il leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi detiene 9.653.817 azioni proprie, al netto delle azioni proprie ordinarie già utilizzate per soddisfare gli obblighi derivanti da piani di incentivazione.Nel frattempo, a Milano, si muove al rialzo, che si attesta a 13,51 euro, con un aumento dell'1,92%.