Covid, Tridico: INPS ha gestito 55 miliardi in più rispetto a ordinario

(Teleborsa) - "Durante il Covid l'Inps ha gestito oltrerispetto a quello che ordinariamente gestisce; ha servito oltre 15 milioni di cittadini in più rispetto aiche ordinariamente gestisce; ha pagatodi prestazioni di cassa integrazione; ha pagatoha pagatoLo ha detto il Presidente dell'Inps,, intervenendo a un incontro dedicato alla solidarietà che il personale dell'istituto ha voluto manifestare con due raccolte di fondi per i bambini di Ucraina e Afghanistan. Evento al quale hanno partecipato i rappresentanti di Unicef, Caritas, comunità di Sant'Egidio e Basilica di Santa Sofia, la chiesa ucraina di Roma."Ci occupiamo di bisogni - ha detto - lo facciamo per missione.lo facciamo"Oggi è la giornata dell'orgoglio, sensibilità e solidarietà.ha concluso Tridico.