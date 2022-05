Intesa Sanpaolo, con Torino e Napoli si completa il sistema museale delle Gallerie d'Italia

(Teleborsa) - Con l'apertura, nel corso della prossima settimana, delle due nuove sedi di Torino e Napoli, alla presenza dele delsi completa la realizzazione del sistema museale delleuno dei primi cinque al mondo in campo bancario. Parteciperà il, che – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – continuerà a svolgere le funzioni disu invito del consiglio di amministrazione della Banca. Bazoli continuerà a poter essere consultato dal presidente e dal consigliere delegato sui temi della governance e sui temi strategici e istituzionali riguardanti la Banca e proseguirà, in collaborazione con Gros-Pietro, a progettare e realizzare ilil piano che definisce la missione, la vision e i programmi del Gruppo nel settore culturale e dei beni storico-artistici.Il, che si articola su orizzonti di programmazione pluriennale ed è guidato da un comitato scientifico di esperti – spiega la nota – indirizza e propone i progetti e gli interventi nel campo dell'arte, della cultura e del patrimonio storico della Banca, realizzati dalla. Le iniziative sono attuate autonomamente o in partenariato con altri soggetti pubblici e privati (musei, fondazioni, università, istituzioni pubbliche, enti teatrali e musicali) nazionali e internazionali.Ilè costituito da oltre 20 edifici di pregio, 20 chilometri di documentazione gestita e valorizzata dall'Archivio Storico del gruppo, 7 milioni di positivi e negativi fotografici e da oltre, che coprono un arco temporale che spazia dal V secolo a.C. al XXI secolo: un'ampia selezione è esposta permanentemente nelle sedi di Gallerie d'Italia e tra queste figurano capolavori diNel 2017 Intesa Sanpaolo ha aggiornato ilrideterminando a fair value il valore economico del proprio patrimonio storico-artistico, che è stato allineato alle valutazioni correnti nel mercato dell'arte, con l'adozione di rigorose procedure di revisione periodica delle quotazioni. È stata un'operazione pionieristica di rilevante impatto metodologico, economico e culturale perché, di là dalla significativa crescita del valore contabile e dai conseguenti riflessi positivi per gli azionisti, a partire da quell'anno i beni artistici sono stati anche pienamente legittimati come asset class nel mondo del credito e della finanza, con benefici effetti imitativi che hanno spinto altre aziende, non solo bancarie, a seguire l'esempio di Intesa Sanpaolo. Ad oggi le oltreriportano unsecondo il bilancio del 2021.Con le aperture delle sedi di Napoli e Torino ledispongono oggi di unaIl sistema – sottolinea Intesa Sanpaolo – è stato concepito e creato con l'obiettivo di condividere con il Paese la conoscenza, l'accessibilità, la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ereditato dai quasi 500 istituti bancari confluiti nel Gruppo e pervenuto con le donazioni di svariati soggetti privati. Lesono palazzi storici di grande pregio architettonico che in passato erano utilizzati come uffici della Banca e che, nell'opera di ristrutturazione e riallestimento dettata dalle esigenze delle nuove destinazioni d'uso – l'apertura al pubblico, la tutela e la conservazione delle opere, la sostenibilità e la piena accessibilità –, evidenziano la memoria delle loro passate funzioni.