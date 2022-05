Twitter, Musk: resto impegnato nell'acquisizione

(Teleborsa) - "", ovvero "resto ancora impegnato nell'acquisizione". È quanto ha aggiunto il fondatore di Tesla,in un successivo tweet dopo che in precedenza aveva twittato che l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione di Twitter era "temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account spam/fake rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti". Intanto, l'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, ha annunciato il blocco delle assunzioni e altri sforzi di riduzione dei costi.La societàe potrebbe revocare le offerte già comunicate a potenziali candidati, secondo una nota interna vista da Bloomberg. Verranno però fatte alcune eccezioni per i ruoli "business-critical".Twitter, su richiesta del CEO: si tratta di Kayvon Beykpour, head of consumer product, e Bruce Falck, head of revenue product.