Stime crescita, in arrivo "sforbiciata" Ue. Vola inflazione

(Teleborsa) - E'decisamente lunga quella scatenata dall'invasione russa in Ucraina pronta ad abbattersiLa Commissione europea, infatti, si appresta a rivedere le stime di crescitacon ungeneralizzato rispetto alla sua ultima previsione sul PIL di febbraio, che si attestava alportandolo ora al. L'inflazione volerà invece alprevisto nelle stime invernali. E' quanto riferisce Bloomberg che cita una bozza delle previsioni di primavera che saranno presentate oggi. A incidere sul taglio del Pil e la fiammata dei prezziche insiemeNumeri in linea con quanto aveva anticipato nelle scorse settimane il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, che a più riprese aveva indicato come le prospettive di crescita del 4% per l'intera zona euro ipotizzate a febbraio - poco prima dell'invasione russa in Ucraina - fossero "fuori portata". Trend al ribasso, dunque, che era stato confermato anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che ad aprile aveva previsto un peggioramentoNelle nuove previsioni economiche di primavera che Bruxelles si appresta a presentare,dovrebbe perdere circa undi Pil rispetto aInsomma, dopo la delicatissima fase segnata dalla pandemia, per l'Europa se ne apre un'altra allo stesso modo difficile con i Recovery Plan nazionali in piena fase di attuazione chiamati a segnare il cambio di passo e livelli di debito record. Tanto più che farà non poca fatica la locomotiva d'Europa, la Germania, che come ha ammesso lo stesso ministro delle Finanze, Christian Lindner, si trova "probabilmente già all'inizio di una stagflazione". Riflettori già puntati sull'intervento della presidente della Banca centrale europea,, in programma martedì.