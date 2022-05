Antitrust multa società del mercato libero dell'energia

(Teleborsa) -di euro aper condotte anticoncorrenziali. E' quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Authority.Le società multate sono Ajò Energia (per 148 mila euro), Bluenergy (per 2 milioni di euro), Ubroker (per 1,88 milioni euro) e Visitel (per 100 mila euro). Chiuse invece altre due istruttorie, nei confronti di Enne Energia ed Europe Energy, con l’accettazione degli impegni.L'AGCM ha ritenuto che le loroper mancanza di trasparenza in merito all'indicazione dei costi di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas e nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura delle utenze. L'istruttoria è partita a seguito delle segnalazioni dei consumatori a proposito della documentazione contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte.In sostanza veniva spesso(PVC o Prezzo di vendita e commercializzazione per l’energia elettrica; QVD o Quota vendita al dettaglio per il gas) e si metteva in evidenza solo il prezzo della materia prima sia nelle condizioni di contratto sia nel materiale promozionale, nonostante il peso delle componenti di commercializzazione fosse alto.