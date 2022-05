Knot (BCE) non esclude rialzo tassi di 50 punti base

(Teleborsa) - "Ilper la riunione di politica monetaria del 21 luglio, e questo mi sembra realistico". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in una intervista alla tv olandese. Il banchiere ha lasciato intendere che non si può escludere un aumento di 50 punti base, anche se saranno necessari dati ancora più negativi sul fronte dell'inflazione per arrivare a questo scenario."Sulla base delle attuali conoscenze, la mia preferenza sarebbe aumentare il nostro tasso ufficiale di- ha aggiunto - A meno che i nuovi dati in arrivo nei prossimi mesi indichino che l'inflazione si sta ulteriormente ampliando o si sta accumulando. Se così fosse, non è da escludere nemmeno un aumento maggiore". A una domanda specifica sull'entità di una tale mossa, Knot ha detto che "in tal caso, un passo successivo logico ammonterebbe a".Knot ha affermato che, sebbene al momento non preveda una recessione globale, le persone dovranno comunque affrontare un'inflazione più elevata nei prossimi mesi e la