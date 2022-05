Walmart, margini sotto le attese per aumento costi e pressioni supply chain

Walmart

(Teleborsa) -, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha registrato undi 141,6 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2022), in crescita del 2,4% sullo stesso periodo dello scorso anno nonostante l'impatto negativo per 5 miliardi di dollari da dismissioni. L'è diminuito del 23% a 5,3 miliardi di dollari, mentre l'è stato di 1,30 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione rettificato di 1,48 dollari su un fatturato di 138,9 miliardi di dollari."In tutte le nostre attività, abbiamo avuto un trimestre di crescita forte - ha commentato il- Siamo grati ai nostri associati per il loro duro lavoro e creatività. I risultati finali sono stati inaspettati e riflettono l'ambiente insolito. I livelli di inflazione negli Stati Uniti, in particolare nel settore alimentare e dei combustibili, hanno creato. Ci stiamo adeguando e bilanceremo le esigenze di valore dei nostri clienti con la necessità di fornire una crescita dei profitti per il nostro futuro".Il tasso di profitto lordo consolidato è diminuito di 87 punti base, principalmente a causa di Sam's Club e 38 punti base di Walmart negli Stati Uniti per i ce il mix di prodotti. Le spese operative consolidate come percentuale delle vendite nette sono aumentate di 45 punti base, principalmente a causa dell'aumento deiin Walmart negli Stati Uniti.La societàper l'intero anno, ma ha. Walmart ha affermato che prevede un aumento delle vendite nette di circa il 4% in valuta costante per l'intero anno, mentre in precedenza aveva previsto un aumento del 3%. Il risultato operativo consolidato dovrebbe diminuire dell'1% a valuta costante, rispetto alle stima precedente di un aumento del 3%.