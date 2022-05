CNH Industrial, definito pricing del bond da 500 milioni di dollari

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha comunicato che la controllata CNH Industrial Capital LLC haper l'emissione delda 500 milioni di dollari, con cedola al 3,950%, scadenza nel 2025 e prezzo di emissione pari a 99,469%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il 23 maggio 2022, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing. Come già comunicato , il gruppo intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali; inoltre, potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagherannoil 23 maggio ed il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 23 maggio 2025.