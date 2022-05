Eurizon, Luraschi: "Inflazione aiuta ad abbattere il debito ma va monitorata"

(Teleborsa) - "che ha sempre caratterizzato i mercati reali e i mercati finanziari in relazione con altri fattori che influenzano ognuno di noi, come cittadini e come risparmiatori. E’ una variabile cheda una categoria all’altra, consul sistema".E' quanto sottolineaPortfolio Manager del team Global Strategies & Total Return di, intervenendo alla conferenza "Inflazione, un ritorno (in)atteso" che si è tenuta al TOL Expo a Milano."D’altro canto negli Stati con- osserva l'esperto - lcon attenzione perché rischia di compromettere la crescita se non si trova un equilibrio"."Nel contesto attuale noi asset manager possiamoche abbianodei risparmiatori - conclude Luraschi - attraverso un’asset allocation e strumenti finanziari in grado di proteggere il valore reale dagli effetti a lungo termine dell’inflazione e dall’incertezza del suo andamento".