Under Armour, CEO lascia l'azienda dopo risultati deludenti

Under Armour

(Teleborsa) -, azienda americana attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha annunciato chedalla carica di CEO e da membro del consiglio di amministrazione, con efficacia dal 1 giugno 2022. Il board ha avviato unper identificare il successore. Fino a quando non verrà nominato un successore, il consiglio ha nominato Colin Browne, Chief Operating Officer (COO) della società, come CEO ad interim a partire dal 1 giugno 2022. Per supportare la transizione, Frisk rimarrà con Under Armour come consulente fino a settembre 2022.A inizio maggio Under Armour, il cui titolo ha perso oltre il 46% da inizio anno, ha comunicato di aspettarsi une ha registrato una perdita a sorpresa per il trimestre terminato il 31 marzo 2022, poiché lotta con interruzioni della catena di approvvigionamento e lockdown in Cina.