USA, leading indicator aprile scende a sorpresa

(Teleborsa) - Scende inaspettatamente il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 119,2 punti ad aprile, in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente e contro il +0,3% atteso dagli analisti. Il dato si confronta con il +0,1% del mese scorso.La componente che riguarda la situazione attuale è aumentata dello 0,4% a 108,8 punti, mentre quella sulle aspettative future è cresciuta dello 0,4% a 116,6 punti."Il LEI statunitense è diminuito ad aprile in gran parte a causa delle deboli aspettative dei consumatori e del calo dei permessi di costruzione residenziale" - ha affermatopresso The Conference Board -. “Nel complesso, il LEI statunitense è rimasto sostanzialmente piatto negli ultimi mesi, il che è in linea con una prospettiva di crescita moderata nel breve termine., aumento dei tassi di interesse, interruzioni della catena di approvvigionamento e chiusure legate alla pandemia, in particolare in Cina,. Tuttavia,dopo la contrazione del PIL reale del primo trimestre. Nonostante i downgrade alle previsioni precedenti, il Conference Board prevede ancora una crescita del PIL statunitense del 2,3% anno su anno nel 2022".