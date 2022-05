Deere, pressioni supply-chain incidono sulla produzione

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha registrato undi 2,098 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 1° maggio 2022), o 6,81 dollari, rispetto a un utile netto di 1,790 miliardi di dollari, o 5,68 dollari per azione, per il trimestre terminato il 2 maggio 2021. Lesono aumentati dell'11% a 13,370 miliardi di dollari. La società ha battuto le attese del mercato sull'utile per azione di 10 centesimi, mentre i ricavi sono risultati sotto le previsioni."La performance di Deere nel secondo trimestre riflette la continuazione di una forte domanda, nonostante le", ha affermato John C. May, presidentee amministratore delegato.La società prevede che l'sia compreso tra 7,0 miliardi e 7,4 miliardi di dollari, incluso un guadagno netto di 220 milioni di dollari da voci speciali nel secondo trimestre del 2022. Si tratta di unarispetto alla stima precedente di 6,7-7,1 miliardi di dollari."Guardando al futuro, riteniamo che la, nonostante i problemi di disponibilità e le pressioni inflazionistiche che incidono sui costi di input dei nostri clienti", ha aggiunto May.