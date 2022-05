Gallerie d'Italia – Napoli, inaugurata la nuova mostra a Palazzo Zevallos Stigliano

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -dal Gruppo Intesa Sanpaolo la nuova mostra, presso lo storico e monumentale, progettato dall’architetto Marcello Piacentini, in via Toledo 177.Grazie al restyling realizzato da Michele De Lucchi – AMDL Circle, triplicano gli spazi espositivi di, arrivando a diecimila metri quadri, con unadi grande impatto che attualizza l’edificio, allineandolo ai migliori standard internazionali per gli edifici museali, senza snaturarne però il pregio storico.L'esposizione consta di una, esposti al primo piano, che vanno dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, a partire dal capolavoro della collezione, il. Al secondo piano si potranno ammirare una selezione die nuovi itinerari dell’La mostra inaugurale dio Gallerie d'Italia - Napoli sarà la, il programma biennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che Intesa Sanpaolo conduce da oltre trent’anni incollaborazione con il Ministero della Cultura."Intesa Sanpaolo è lieta di aprire le porte della nuova sede delle Gallerie d’Italia a Napoli, consegnando alla comunità un museo di respiro internazionale che consolida il legame della banca con questa magnifica città", ha dichiarato il, ricordando ildella banca. "Il nuovo museo di via Toledo aggiunge uno spazio di arte e bellezza allo straordinario patrimonio storico e artistico di Napoli. ha sottolineato Bazoli - in piena sintonia con l’attuale fase di grande progettualità della città, che ha nella cultura un importante motore di cambiamento e rinascita"., Presidente Intesa Sanpaolo, ha sottolineato "l’impegno di Intesa Sanpaolo per la cultura vuole incidere con nuovi stimoli intellettuali sul tessuto comunitario di una città simbolo del nostro Gruppo, rafforzandone il progresso economico e sociale".Soddisfatto il Ministro della Cultura, che ha voluto porre l'accento sul progetto Restituzioni, sottolineando che "arricchisce le Gallerie di opere di grande valore e significato, coniugando la conservazione del patrimonio artistico con una grande attenzione al futuro".Il Sindaco di Napoliha affermato che l'apertura della nuova mostra a "rappresenta per Napoli e per l'intero Mezzogiorno uno straordinario tassello che va ad arricchire l'enorme patrimonio artistico e culturale del nostro territorio".L'inaugurazione del museo napoletanoa quella della, aperta al pubblico lo scorso 17 maggio. Un doppio appuntamento che riporta ail numero dei musei aperti delle– e rappresenta un fondamentale passo di Intesa Sanpaolo nellae nella valorizzazione del proprio patrimonio artistico formato da oltre 35 mila opere d’arte di proprietà, il cui valore economico è inserito a fair value nel bilancio dal 2017.Ilpresentato di recente dal Consigliere delegato e CEO Carlo Messinacondegli altri due musei della Banca a, portando entro il 2025 al raddoppio degli spazi espositivi complessivi delle Gallerie d’Italia - da 14.200 metri quadri a 30.000 metri quadri - e consolidando la posizione del Gruppo tra i primi operatori culturali privati a livello internazionale per reputazione, impegno e per dimensioni, qualità e valore finanziario della collezione.