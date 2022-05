Prismi, dal 23 maggio niente ordini senza limite di prezzo

Prismi

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato chee fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing,. Pertanto le azioni Prismi verranno negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.Prismi ha archiviato laodierna con una quota 0,312 euro per azione. Il titolo è in rialzo del 16% nell'ultimo mese (con la maggior parte del progresso messo a segno da martedì 17 maggio) e in ribasso del 52% da inizio anno.