Nigo porta Human Made in Borsa: IPO al massimo della forchetta

(Teleborsa) - Human Made
, azienda giapponese di streetwear fondata dal famoso stilista Nigo, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO
) al limite superiore della forchetta di collocamento.
Secondo un regulatory filing, le azioni sono state vendute a 3.130 yen ciascuna, per un totale di 17,8 miliardi di yen raccolti, includendo sia la vendita di titoli da parte di azionisti esistenti, come Nigo e Pharrell Williams, sia l'emissione di nuove azioni destinate a finanziare l'apertura di nuovi negozi in Giappone e lo sviluppo dell'e-commerce.
L'operazione, che ha già registrato una sottoscrizione superiore di oltre 10 volte il giorno successivo all'apertura degli ordini, attribuisce all'azienda una valutazione di 71,7 miliardi di yen. Tra gli investitori figurano nomi internazionali come MY.Alpha Management HK Advisors Ltd. e Asset Management One Co.
La quotazione avviene in un contesto di rinnovato interesse per la cultura pop giapponese, alimentato dalla popolarità di anime e videogiochi, che ha attirato turisti in Giappone, incrementando le vendite al dettaglio.